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        AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal kalp krizi sonucu vefat etti

        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:03
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        AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal kalp krizi sonucu vefat etti
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        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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