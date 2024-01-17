Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Bostancı Mahallesi'ndeki müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri gönderildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya'nın (52) öldüğü belirlendi.

Sertkaya'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin ilgili inceleme başlattı.

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