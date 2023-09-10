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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bandırma'da otluk yangını! evlere yaklaştı

        Bandırma'da otluk yangını! Alevler evlere yaklaştı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerleşim yerleri yakınında otluk alanda yangın çıktı. Ekipler müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:31 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:16
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesi Livatya mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerleşim yerleri yakınında otluk alanda çıkan yangına 1 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        #balıkesir haberleri
        #Bandırma
        #otluk yangını
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