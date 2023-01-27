Bandırma Vapuru'nun 40 kat küçük maketini yapıyor

Karatay, biraz da dikkati çekmek için büyük bir gemi yaptığını belirterek, "Model gemiciliği duyurmak istiyoruz. Türkiye'de az daha olsa usta var ama devamı yok bu sanatın. Ustalar hayatını kaybettikçe devamı gelmiyor. Bandırma Vapuru ile aslında bunu duyurmak istedik" diye konuştu.