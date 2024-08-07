Bangladeş'te protesto gösterileri Başbakan Hasina'nın görevinden istifa ederek Hindistan'a kaçmasına rağmen sona ermedi.

Bangladeş Merkez Bankası'nda çalışan yaklaşık 400 görevli, dört Merkez Bankası Yardımcısı'nın yolsuzluk yaptığını belirterek protesto gösterilerini sürdürdü. Banka, dört yardımcının da istifa ettiğini duyurdu.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Bangladeş Bankası Başkanı Abdur Rouf Talukder ve iki yardımcısının protestolar sırasında banka merkez binasında bulunmadığını belirtti.

Günlerdir devam eden protestoların sonunda, protestocuların taleplerini karşılanarak geçici hükümetin başına Muhammed Yunus getirilmişti.