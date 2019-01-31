Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 25 Ocak ile biten haftada 2 milyar 623 milyon 851 bin lira azalarak 2 trilyon 116 milyar 152 milyon 148 bin liradan 2 trilyon 113 milyar 528 milyon 297 bin liraya düştü.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,50 artışla 1 trilyon 34 milyar 798 milyon 625 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,30 azalışla 976 milyar 479 milyon 972 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 660 milyon dolar artarak 197 milyar 290 milyon dolara yükseldi. Bunun 181 milyar 260 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 30 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 152 milyar 213 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 430 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 484 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 133 milyon dolar oldu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 azalışla 379 milyar 412 milyon 386 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,04 artışla 333 milyar 294 milyon 583 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,53 azalışla 129 milyar 597 milyon 672 bin lira oldu.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 173 milyar 620 milyon 588 bin lirası konut, 5 milyar 382 milyon 74 bin lirası taşıt ve 200 milyar 409 milyon 724 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 456 milyon 718 bin lira azalarak 2 trilyon 282 milyar 714 milyon 354 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,75 artış gösterdi.
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