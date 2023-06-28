BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.