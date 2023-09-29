Barış Kılıç: Merak uyandırmaya devam edecek SHOW TV'de ilgiyle izlenen 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer Ünal' karakterine hayat veren Barış Kılıç, Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'ya açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair ayrıntıları ve canlandırdığı karaktere dair detayları anlattı. Kılıç, "Bu sezon yine temponun yüksek olacağını söyleyebilirim. Hikâyenin her açılımı merak uyandırmaya devam edecek" dedi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizi, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer Ünal' karakterine hayat veren Barış Kılıç, Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'ya açıklamalarda bulundu. Kılıç, 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair ayrıntıları ve canlandırdığı karaktere dair detayları anlattı.

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"SEYİRCİYLE BAĞIMIZ KOPMADI"

* SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonuyla izleyicinin beğenisine sunuldu. Geriye dönüp, baktığınızda önceki sezonu nasıl değerlendirirsiniz?

Önceki sezon bence oldukça başarılı geçti. Mecbur sebeplerden ara verilmesine rağmen izleyicilerle bağımız kopmadı. Diziye sahip çıktılar. Bu da tüm ekipte inanılmaz motivasyon yarattı. Onun etkisi ile de yeni sezonda seyircinin ilgisini yüksek seviyede tutabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

* ‘Kızılcık Şerbeti’nde ‘Ömer Ünal’ karakterine hayat veriyorsunuz. Yeni sezona nasıl hazırlandınız? Yeni sezona çok iyi dinlenerek hazırlandım. Aileme vakit ayırdım. Sakin bir yaz geçirdğimi söyleyebilirim.

"TELEFONLAR SUSMADI" * ‘Kızılcık Şerbeti’ni yakından takip eden izleyiciler sezon finalinde ‘Kıvılcım’ (Evrim Alasya) ile ‘Ömer’in geçirdiği kazanın ardından ‘Kim öldü?’ sorusuna yanıt aradı. Evrim Alasya, sezon finalinin ardından bütün yaz boyunca bu sorunun kendisine sorulduğunu ifade etti. Siz de aynı durumu yaşadınız mı? Tabii, hem de nasıl! Hatta bunu söylemem için dizinin sezon finali yapması ile birlikte önce yakın çevremin telefonları susmadı. Her gittiğimiz mekanda mutlaka cevap aradılar ama ser verip, sır vermedim. Diziye olan ilgiyi bütün yaz bu soruya maruz kaldığım için daha da çok fark ettim. REKLAM

"AKLIM HEP 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDEYDİ" * İzleyiciler gibi siz de hikâyenin devamında neler olacağını merak ettiniz mi? Tabii, biz de sonradan öğreniyoruz. Gerçekten nasıl bir ivme alacağını merak ettik. 'Ömer’in kaza sonrası neler yaşayacağını kendimce hayal ettim. Bazı hayallerimi de senaristler ile paylaştım. Dinlendim ama aklım hep 'Ömer’ de ve 'Kızılcık Şerbeti’ndeydi.

* Geçirdiği trafik kazasının ardından 'Ömer'in tehlikeli bir boyutta hastalığı olduğu ortaya çıktı. 'Kızılcık Şerbeti'nde'Ömer'in ellerinin sürekli titremesi ve ağabeyi 'Abdullah'a, "Bana bir şey olursa 'Metehan'la 'Kıvılcım' sana emanet" sözleri merak uyandırıyor. Peki, aşkı 'Ömer'i iyileştirebilir mi? Bu sorumun cevabını ben de bilmiyorum. 'Ömer’in aşkı o kadar büyük ki... Bu hastalığa da göğüs gerebilse keşke… Ama dediğim gibi; biz de bilmiyoruz. Umarım iyileşir.

* 'Ömer' geçirdiği kazaya rağmen hayata tutunmayı başardı. Siz de kariyerinizde ya da hayatınızda ‘dönüm noktası’ olarak adlandırabileceğiniz bir kırılma yaşadınız mı? Evet, benim de böyle bir dönüm noktam var. İyisiyle, kötüsüyle çocukluğumda bir sürü olaylar yaşadım. Bunlar da bugünkü beni yarattı. Tüm yaşadıklarıma teşekkür ediyorum. REKLAM

"AŞKINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKMAYI İSTİYOR" * ‘Ömer’in dizide ‘Kıvılcım’ ile karşılaşması onun için hayatının sınavı oldu diyebiliriz. Aynı zamanda bence bu aşkın alevlenmesini sağlamak da bir cesaret işi… Ömer’i karşılaştıkları olaylar karşısında aşk nasıl besliyor? 'Ömer’inki gerçek sevgi bence. Daha önce hiç tatmadığı duyguları 'Kıvılcım' ile yaşıyor. İnsan gerçekten severse kendisi dışında gelişen olaylardan çok etkilenmiyor ve çözüm odaklı olabiliyor. 'Ömer' de aşkına her zaman sahip çıkmayı istiyor.

"GÜÇ VERİYOR" *‘Kızılcık Şerbeti’, geniş bir izleyici kitlesine sahip. Hayranlarınızın ‘Kızılcık Şerbeti’ne ilgisini gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? Beni çok mutlu ediyor bu ilgi. Yaptığınız işin karşılığını bulması çok kıymetli. Bu da size güç veriyor.

* "Oyunculuk benim en büyük heveslerimden biri. Çok seviyorum ama vazgeçilmezim değil" demiştiniz. Oyuncu olmak zor bir süreç mi? Bu mesleği seçmek isteyenlere nasıl bir tavsiye verirsiniz? Oyuncu olmak sanıldığı kadar kolay bir süreç değil ama nedense öyle bir algısı var. Bana bu soru çok geliyor haliyle. En büyük tavsiyem; kendilerine oyunculuk dışında mutlaka B planı düşünmeleri... Doğru yerde ve doğru insanlar ile karşılaşacak kadar şanslı olmalarını da dilerim. Yetenekleri var ise mutlaka fark edileceklerdir.

"YİNE TEMPO YÜKSEK OLACAK" * Peki, son olarak ‘Kızılcık Şerbeti’ izleyicilerini yeni sezonda neler bekliyor? İzleyicilerinize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu sezon yine temponun yüksek olacağını söyleyebilirim. Hikâyenin her açılımı merak uyandırmaya devam edecek. Bizimle kalsınlar (Gülüyor.)

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 32'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Doğa’nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa’nın aleyhinde ilerlemektedir. Fatih’in ayrılmamak konusundaki ısrarları ve Abdullah’ın baskısıyla Nilay’ın şahitlikten çekilmesi dava sürecini uzatacaktır. Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema’ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih’i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır.

Nursema ve Umut’un, Abdullah’ın evine geçici olarak gelmesi ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur. Ancak Umut’un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır. Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır. Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor. "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor" Haberi Görüntüle "Hiç şüphe etmedim" Haberi Görüntüle "Birçok insan için cesaret kaynağı" Haberi Görüntüle "Tatlı bir kıvama geldiler" Haberi Görüntüle