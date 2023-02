Selin Türkmen ile Rahimcan Kapkap karakterlerini yorumladı: Tatlı bir kıvama geldiler...

Senaryosunu Melis Civelek 'in yazdığı, yönetmenliğini ise Ketche 'nin üstlendiği ' Kızılcık Şerbeti 'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Selin Türkmen: Ben küçüklüğümden beri televizyon izlerken hoşuma giden yerleri kafama kazıyıp gidip, aynanın karşısında oynardım. Tek başıma evcilik oynarken bile kafamda bir hikâye yaratıp, bir karakter bulup saatlerce o karakteri ve hikâyeyi sürdürürdüm. Ergenlik dönemlerimde yavaş yavaş oyunculuk nedir, oyuncular ne yapar diye merak etmeye başlayıp, araştırmalar yapmaya başladım. Açıkçası yaşadığım yer, ailem, çevrem buna pek müsait olmadığı için herhangi bir adım atamadım. Üniversitenin ilk yılında aslında bu döneme tam olarak ’kendini bulma dönemi’ diyebiliriz. Bu merakım çok daha fazla artmaya başladı, artık dizilerin ve filmlerin nasıl çekildiğine, kameraların ne açıyla koyulup, oyuncuların kaç kere aynı sahneyi oynadıkları, tiyatroda nasıl o kadar insan içinde hiç teklemeden canlı canlı oynadıklarını merak etmemle devam etti. Başlarda biraz merakımı gidermek istedim, biraz da gerçek hayattan kopup, başka bir insan olabilmek bana zevkli geldi ve bu bir hobi oldu benim için. Sonrasında, ’En azından denemek istiyorum. Yaşlanınca keşke yapsaydım demek istemiyorum’ diyip, içine girdikçe çok daha büyülü bir dünyayla karşılaştım. Bazı şeyleri başarabildiğimi fark ettim ve oyunculuk benim hobimden çıkıp, bir gâye ve bir aşk haline dönüştü. Kendi hayatını bir kenara bırakıp, başka bir karaktere hayat vermek, kendinden ona, ondan sana bir şeyler katmak tarifi çok başka bir his... Başlarda sektörü hiç bilmediğim ve etrafımda bana yol gösterecek herhangi bir kişi olmadığı için çok zorlandım. Kezâ ailem de çok karşı çıktı, küslükler yaşandı. Çok kez düştüm ama hiçbir zaman bırakmak aklımın ucundan dahi geçmedi. İnancımı hiç kaybetmedim. Şimdilerde henüz çiçeği burnunda olmama rağmen; ’İyi ki karar vermişim, iyi ki vazgeçmemişim ve iyi ki oyuncu olmuşum’ diyorum...

Selin Türkmen: Oyunculukta üretmenin ve öğrenmenin bir sınırı yok. Şu an burada ’Çimen’ karakterine hayat verirken dışarıda oyuncu koçuyla da çalışmalara devam ediyorum. Spor yapıyorum, okuyorum, araştırıyorum, çalışıyorum, öğreniyorum... Haluk Bilginer'in çok sevdiğim bir lafı var; ’Yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer'i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak...’ diye. Yirmi yıl sonraki Selin Türkmen'i kıskanmak için sürekli kendime yatırım yapıyorum. Şu aralar çok tiyatro yapmak istiyorum. Açıkçası bunun için biraz uğraş veriyorum. İlerleyen dönemlerde de eğitimlerime yurt dışında beğendiğim okullarda devam etmek istiyorum.

”ADINI DUYUNCA GÖZLERİM PARLAMIŞTI”

* 'Kızılcık Şerbeti'nden ilk teklif geldiğinde neler hissettiniz? Bu projede sizi en çok etkileyen neydi ve diziye dâhil olma sürecinizde neler yaşadınız?

Selin Türkmen: Bu benim ana akıma yaptığım ilk projem. O zamanlar düşündüğümüz birkaç proje vardı ama ’Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesi, oyuncu kadrosu açıkçası beni çok cezbetmişti. Zaten Evrim Alasya'nın çocukluğumdan beri hayranıyım ve adını duyunca gözlerim parlamıştı. Çok net hatırlıyorum; bu proje bana ilk geldiğinde aynı gün Evrim'le yolda karşılaştım ve içimden dedim ki; ’Tamam Selin’ciğim. Bu bir işaret. Sen bu işi oldu bil...’ O günden sonra hayatıma zaten olmuş gibi devam ettim ve audition (deneme çekimi) verirken bile aslında sonrasını bilerek davranıyordu

"YASTIĞA KAFAMI GÖMÜP, SEVİNÇTEN HAYKIRDIM”

Rahimcan Kapkap: İlk teklif geldiğinde tabii ki çok heyecanlandım. Yastığa kafamı gömüp, sevinçten haykırdığımı hatırlıyorum. Gold Film’in ve Ketche’nin ismini gördüğümde içim çok kıpır kıpır olmuştu. Çünkü Ketche adını sürekli duyduğum ve yeteneğine hayran olduğum bir yönetmen... Tüm ekip elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve bu şahsen oyun alanımı aşırı genişleten ve evimde hissetmemi sağlayan en büyük unsur... Herkesi çok seviyorum ve ’Maşallah’ diyorum. Her biri benim için çok kıymetliler. Sonsuz minnetle...

”BU CÜMLE KESİNLİKLE DİZİNİN ÖZETİ”

* Sizce 'Kızılcık Şerbeti'ni diğer dizelerden ayıran özellik neler? Hikâyeyi nasıl buluyorsunuz?

Rahimcan Kapkap: Empati... Kesinlikle yaptığımız iş ağır empati kurduran bir iş. İnsanları mental açıdan konfor alanlarından çıkartıp, empati kurmaya zorluyor. Her karakterin ayrı bir hikâyesi var ve toplumumuzdaki çoğu insan kendinden bir şey bulabiliyor. Her toplumda kültürel farklılıklar var, evet ama kim zorunda kalmadıkça bu çatışmanın içine tüm benliğiyle atlayabiliyor? Kimse... Ama önyargılarımızı, sınıflandırmalarımızı baypas edip, yakından temas edince karşımızdaki insanın hayatına, kalbine insan olduğumuzu hatırlıyoruz. ‘Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey…’ cümlesi kesinlikle ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin özetidir. (Gülüyor)

”ÇİMEN’ OLAYLARI İYİ ANALİZ EDEBİLEN BİR KARAKTER”

* Dizide ‘Çimen Korkmaz’ ve ‘Metehan Ünal’ karakterlerine hayat veriyorsunuz. Canlandırdığınız karakterleri analiz eder misiniz?

Selin Türkmen: ’Çimen’, 17 yaşında ’Kıvılcım'ın otoritesiyle büyümüş ama biraz da ’Alev'e özenen, hazırcevap, ailesine çok düşkün, etrafındaki yapılan haksızlıklara göz yummayan, çoğunlukla duygularıyla değil aklıyla hareket eden ve olayları iyi analiz edebilen bir karakter. ’Kıvılcım'ın otoriter tarafına alışmış olsa da yaşının gereği zaman zaman ufak başkaldırıları olabiliyor. Aslında bir taraftan ailedeki herkesi olduğu gibi kabullenmiş ve bunu da çok sorgulamıyor. Ailesinin ters gibi gördüğü şeyleri kendisi de o kültürde büyümüş olmasına rağmen karşıt görüşe de hak vererek kafasında normalleştirebiliyor. ’Çimen’, tamamen kendi dünyasında herkesi olduğu gibi kabul etmiş, mantıklı bir çocuk diyebilirim. Kesinlikle oğlak burcu... (Gülüyor)