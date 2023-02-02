'Kızılcık Şerbeti'nde büyük gelişme!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. İzleyicileri şoke eden gelişmelerin yaşandığı tanıtıma 'Ömer’in “Ben 'Kıvılcım’a aşığım” sözleri damga vuruyor. 'Ömer', resmi olarak boşandığı 'Leman’a üç kere “boş ol” diyerek, tüm ailesinin önünde imam nikahını da bozuyor. 'Kıvılcım' ve 'Ömer' arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran 'Leman' herkesi şoke ederken, 'Ömer’in 'Kıvılcım’a aşk itirafından sonra aileler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği heyecanla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 'Leman’ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum 'Abdullah' ve 'Alev' yakınlaşmasına set vuracaktır. 'Pembe' ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak 'Kıvılcım' ve 'Sönmez' tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.

'Umut’un annesinin 'Nursema’yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan 'Nursema' ve 'Umut' birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır. 'Fatih’in 'Doğa’yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda 'Kıvılcım' ile de konuşacak, ancak 'Kıvılcım' olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir.

'Metehan’ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi 'Ömer' için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki 'Kıvılcım' olacaktır.

'Nursema' ve 'Umut' birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan 'Nilay', sonunda emeline kavuşacaktır. Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan 'Abdullah', 'Pembe' ve 'Kıvılcım' ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.