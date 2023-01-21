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'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamına damga vurdu!

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen 13'ncü bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı

'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamına damga vurdu!
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizi, ABC1 20+’da 7.42 izlenme oranı 16.01 izlenme payı, AB’de 6.89 izlenme oranı 17.92 izlenme payı, Total’de 5.18 izlenme oranı 11.47 izlenme payı aldı.

TÜRKİYE OMURİLİK DERNEĞİ BAŞKANI 'KIZILCIK ŞERBETİ’NE KONUK OLDU

Yayınlanan bölümde öğrenciler arasında gerçekleşen zorbalığa karşı farkındalık yaratmak isteyen 'Kıvılcım', tüm öğrencilerin katıldığı bir seminer düzenledi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya’nın diziye konuk olduğu sahnede önyargının yol açtığı zararlara dikkat çekildi. Çetinkaya’nın gerçek hayat hikayesini öğrencilere anlattığı ders niteliğindeki sahne ekran başındaki izleyenlerin beğenisini kazandı.

'DOĞA', 'FATİH’TEN BOŞANMAYA KARAR VERDİ!

Yayınlanan 13. bölümde 'Doğa', 'Fatih’in eve dönmesi için yaptığı konuşmalara rağmen boşanmak istediğini söyledi. 'Fatih' ile aralarındaki fikir ayrılıklarından doğacak çocuklarının etkilenmesini istemeyen 'Doğa’nın en büyük destekçisi annesi 'Kıvılcım' oldu.

'Alev', 'Doğa’dan 'Nursema’nın evlenmeyeceğini öğrendi ve 'Umut’a haber verdi. 'Alev’in yardımıyla 'Nursema' ve 'Umut’un arasındaki buzlar erimeye başladı. 'Nursema', 'Umut’la ilişkisini bozan kişinin de annesi olduğunu öğrendi.

'Umut' ve 'Nursema' yakınlaşıyor;

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'Mustafa' ve 'Nilay’ın tekneyi satın almak için tefeciden borç aldığını öğrenen 'Abdullah' ilk kez çok sinirlendi. 'Abdullah’ın, 'Mustafa' ile yaptığı konuşma baba ve oğulun arasının açılmasına neden oldu. Kalbi kırılan 'Mustafa', babası ve 'Fatih’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı da duyduktan sonra aldığı kararla evi terk etti. 'Nilay’la 'Fatih’in otelinde kalmaya karar veren 'Mustafa', 'Kayhan’ın engeliyle karşılaştı.

Bölümde 'Doğa’nın; 'Nilay' ve 'Mustafa’ya yardım eli uzatarak onları evinde ağırlaması dikkatleri çekti. Bölümün final sahnesinde ise 'Ömer', 'Kıvılcım’la bir araya geldi. 'Ömer', ölen kardeşi 'Bekir’in eşi 'Leman’la evlendirildiğini ve 'Metehan’ın aslında babası değil amcası olduğunu 'Kıvılcım’a itiraf etti. 'Ömer’in açıkladığı büyük sırrının ardından yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte şoke eden o final sahnesi;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm tanıtımında 'Kıvılcım’a her şeyi en baştan anlatması gerektiğini dile getiren 'Ömer’in pişman olduğu anlar ekrana geldi. Tanıtımda hasta olan 'Umut’a, 'Nursema' bakıyor. 'Kayhan' ve 'Ecem’in oynadığı oyunu 'Pembe’nin öğrendiği ortaya çıkıyor. 'Fatih’in, 'Doğa’nın elini tutmak istemesi ise “Acaba barıştılar mı?” sorusunu akıllara getiriyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 14. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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