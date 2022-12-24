'Kızılcık Şerbeti'nde çarpıcı gelişmeler yaşandı

Büyük beğeni toplayan 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizi, AB’de 6.03 izlenme oranı 14.20 izlenme payı, ABC1 20+’da ise 5.71 izlenme oranı 12.51 izlenme payı, Total’de 3.98 izlenme oranı 9.06 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi Twitter’in TT listesinin ilk sırasında yaklaşık iki saat boyunca yer aldı.

Ömer’in, Kayhan’la buluşarak yapılan iş ortaklığından memnun olmadıklarını ifade etmesi yaşanacak soğuk savaşın da sinyalini verdi. Fatih’in doğum gününü ofisinde hazırladığı sürprizle kutlayan Doğa, Fatih’in arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde yaşananlara tepki göstererek mekanı terk etti. Doğa’nın arkadaş grubuyla Kıvılcım’ın evinde ders çalışmasını da hoş karşılamayan Fatih gergin geçen akşam yemeğinin ardından Doğa ile tartıştı.

Öte yandan Fatih ve Kayhan’ın ortaklığından Doğa’nın zarar görmesini istemeyen Kıvılcım, Ömer’le bir araya gelerek bu durumu konuştu. İkilinin birlikte sinemaya giderek geçirdiği akşam bölümün en beğenilen anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Doğa ile tartışan Fatih evi terk etti.

Fatih’i takip eden Doğa’nın eşini tanımadığı bir kadının evine girerken görmesi izleyenleri şoke etti. Beklenmeyen bu gelişmenin ardından Kıvılcım’ın, yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından darp edilmesi şaşkınlık yarattı.