'Kızılcık Şerbeti' yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Elinde bir buket kırmızı gül ile karşısında Alev, Pembe ve Nursema’yı bulan Abdullah şoke olurken, Abdullah’ın gülleri kime aldığı merak konusu oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? İki aile arasında soğuk rüzgarlar esti. Yüksek tansiyonlu bölümde büyük bir hataya düşen Pembe, Alev’le yüz yüze geldi. Alev’in, Pembe’nin yaptıklarını yüzüne vurması iki aile arasındaki başlayan yeni gerilimin ilk adımı oldu.

Fatih’in erkek arkadaşlarıyla buluştuğu yemeğin ardından Doğa’nın kız arkadaşlarıyla yemeğe çıkmak istemesi Fatih’in tepkisini çekti. İki aşığın fikir ayrılığına düştüğü bölümde Doğa’nın sokakta bulduğu yavru köpeği eve getirmesine Fatih’in ailesi büyük tepki verdi.

Pembe’nin, Doğa’nın kadın doğum doktorunu da değiştirmek istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Kıvılcım, kızı Doğa’ya yaşatılanları daha fazla kaldıramadı ve yeni doktoru kabul etmedi. İki aile arasında yaşanan gerilimi dindirmek isteyen Ömer devreye girerek Kıvılcım’la buluştu.

Ömer’le konuştuktan sonra iyi hissetmeye başlayan Kıvılcım bölümün finalinde beklemediği bir olayla karşılaştı. Daha önce farklı görüşte olduğu için tartıştığı bir kadının kendisine hakaret davası açtığını eve gelen postayla öğrendi. Şoke olan Kıvılcım’ı yeni bölümde neler beklediği şimdiden merak konusu oldu...