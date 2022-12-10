Cuma akşamının gündemine 'Kızılcık Şerbeti' oturdu

Büyük beğeni toplayan 'Kızılcık Şerbeti' ABC1’de 6.39 izlenme oranı ve 14.03 izlenme payı, AB’de 6.20 izlenme oranı 14.39 izlenme payı ve TOTAL’de ise 4.28 izlenme oranı, 9.78 izlenme payı aldı.

Dizi Twitter’da da Kızılcık Şerbeti etiketi ile 6 saat TT listesinin zirvesinde yer alarak Cuma akşamının gündemine oturdu.

İKİ AİLE ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR!

Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan bölümünde Pembe ve Abdullah’ın; Alev’in ofisinde karşılaşması yeni bir krize neden oldu. Kıvılcım yaşanan yanlış anlaşılmada Alev’in suçunun olmadığını söylemek için yalıya gitse de Pembe’yle yaptığı konuşmada istediği sonuca varamadı. Hem ağabeyi Abdullah’a hem de Kıvılcım’a destek olan kişi ise Ömer oldu. Yaşanan olayda annesinin yanında duran Nursema ise Umut’un buluşma teklifini kabul etti. İkilinin ilk buluşmasında Nursema’nın çekingen tavırlar sergilemesi bölümün renkli anlarına sahne oldu. Ailenin bebek beklediği için Doğa’ya olan ilgisini kıskanan Nilay, Doğa’nın yeniden üniversiteye başladığını öğrendi. Bu durumu öğrenen Fatih soluğu okulda aldı. Aynı sırada kızına okul çıkışı sürpriz yapmak için gelen Kıvılcım gördüklerine inanamadı. Fatih’in tartışarak Doğa’yı okuldan çıkartmasına şahit olan Kıvılcım’ın, kızını korumak için Fatih’in karşısına geçtiği anlar final sahnesine damga vurdu.

Heyecan dolu final sahnesi;

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

“DOĞA YALIYI TERK EDİYOR!”

Büyük merakla beklenen yeni bölümden önce yayınlanan tanıtım heyecanı yükseltti. Genç çiftin olaylı tartışmasının ekrana geldiği tanıtımda Doğa’nın; Abdullah, Pembe ve Alev üçgeninde yaşanan olayları Fatih’e anlatması ve ardından evi terk etmesi dikkatleri çekiyor. Nursema ve Umut’un arkadaşlıkları ilerlerken Kıvılcım ve Ömer arasında geçen diyalog dikkatleri çekiyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 8. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!