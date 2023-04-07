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Soydan Soydaş: Büyük yankı uyandıracağından hiç şüphe etmedim

Bu akşam SHOW TV'de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek olan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kayhan' karakterine hayat veren Soydan Soydaş, projeye dâhil olma sürecini ve karakterini ve 'Kızılcık Şerbeti'nin başarısını anlattı. Soydaş, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili olarak, "Bu projede var olmaktan gurur duyuyorum. Hayata çok dokunuyoruz, umarım kendini görenler silkelenir ve biz de değişime sebep oluruz. Bunu hayal etmek bile muhteşem. İyi anlamda bir insanın bile değişimine sebep olabilsek; ne mutlu bize…" dedi

Soydan Soydaş: Büyük yankı uyandıracağından hiç şüphe etmedim - Magazin haberleri

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kayhan' karakterine hayat veren Soydan Soydaş ile konuştuk. Samimi açıklamalarda bulunan Soydan Soydaş, projeye dâhil olma sürecini ve karakterini ve 'Kızılcık Şerbeti'nin başarısını anlattı.

Soydan Soydaş, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili olarak, "Bu projede var olmaktan gurur duyuyorum. Hayata çok dokunuyoruz, umarım kendini görenler silkelenir ve biz de değişime sebep oluruz. Bunu hayal etmek bile muhteşem. İyi anlamda bir insanın bile değişimine sebep olabilsek; ne mutlu bize…" ifadelerini kullandı.

"BU PROJEDE VAR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

* SHOW TV’de ekrana gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda yer alıyorsunuz. 'Kızılcık Şerbeti' sizi hangi özellikleriyle etkiledi? Diziye dâhil olma sürecinizden biraz bahseder misiniz?
Dizi öncelikle gerçek hikâyeden alınmış. Bu, ilk can alıcı nokta diyebilirim. Benim nazarımda günümüz dünyasını tüm şeffaflığıyla işlemesi, önemli konularda önemli vurgular yapması çok kıymetli kılıyor. İzlerken ‘Nasılsa senaryo’ deyip, kendimizi rahatlatmamıza izin yok. Çünkü önümüzde ne yazık ki gerçekler var. Bu projede var olmaktan gurur duyuyorum. Hayata çok dokunuyoruz, umarım kendini görenler silkelenir ve biz de değişime sebep oluruz. Bunu hayal etmek bile muhteşem. İyi anlamda bir insanın bile değişimine sebep olabilsek; ne mutlu bize…

"BÜYÜK YANKI UYANDIRACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHE ETMEDİM"

* ‘Kızılcık Şerbeti’ ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor ve sosyal medyada da çok konuşuluyor. Dizinin hikâyesini nasıl buluyorsunuz, projenin bu kadar ses getireceğini düşünmüş müydünüz?
Üzülerek söylemeliyim ki; yaşanmış, gerçek bir hikâye... Hikâye üzücü ve hırpalayıcı… Bu dizide birçok insan kendi ailesini ve kendini görüyor. Bu yüzden senaryoyu ilk okuduğumdan beri büyük yankı uyandıracağından hiç şüphe etmedim. Tahminim doğru çıktı.

* Sizce 'Kızılcık Şerbeti'ni diğer dizilerden ayıran özellik nelerdir? Sizce ‘Kızılcık Şerbeti’ hangi özellikleriyle bu kadar çok ilgi görüyor?
Bir önceki cevabımda da belirttiğim gibi; insanlar kendi hikâyelerini izliyor. Bu mutaassıp kesim olsun, seküler kesim olsun fark etmez. Bu kadar gerçeklerimizi ekranda gördüğümüz proje sayılı. Farkı da buradan geliyor sanırım. Dramı seven bir ülkeyiz. Hikâye de oldukça dramatik… Diğer dizilerden ayıran özelliği de; entrikanın daha az, dramın ve zıt kişiliklerin bir bütün olma çabasının ön planda olması denebilir.

"PARA İÇİN GİREMEYECEĞİ KİŞİLİK YOK"

* Dizide 'Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) eski eşi 'Kayhan'a hayat veriyorsunuz. Canlandırdığınız karakteri analiz eder misiniz?
‘Kayhan’, para düşkünlüğünü tüm çıplaklığıyla gösteren bir karakter… Para için giremeyeceği kişilik, yıkamayacağı bir tabusu yok. Herkesin, uğruna her şeyinden vazgeçebileceği ince bir çizgisi var. ‘Kayhan’ın çizgisi de, zaafı da maddiyatla paralel. Çok komik de olabiliyor, çok itici de… Elindekine kimse göz koymamasını, hep fazlasının onun olmasını isteyen bir tip. ‘Benim olan sadece benimdir’ felsefesini kendine slogan belirlemiş. Buna ‘Kıvılcım’ da dâhil... Ayrılmış olmaları ‘Kayhan’ için bir şey değiştirmez. Maddi manevi lüksünü bir şekilde sağlasın, gerisi önemli değil.

"EZBER YAPARKEN GÜLME KRİZLERİNE GİRİYORUM"

* 'Kayhan', aynı zamanda 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa'nın (Sıla Türkoğlu) zengin bir aileyle evlenmesini kullanmaya çalışıyor. Şu an hikâyede para için 'Ömer’in (Barış Kılıç) eski eşi Leman ile (Sevim Erdoğan) evlenmeye çalışıyor, kurnaz bir adam. Dizideki karakterinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
‘Kayhan’; kişiliği çevresel faktörlerle değişkenlik gösterip, rengi asla belli olmayan, dediğiniz gibi tüm kurnazlıkları yapabilecek itici bir karakter. Fakat bana ne kadar iticiyse bir o kadar da komik ve aciz geliyor. Ezber yaparken gülme krizlerine giriyorum, sonra bu karakterin dünyada çokça olduğu gerçeğini düşünüp , ‘Kayhan’a öfkeleniyorum. (Gülüyor.)

"SENİ GÖRÜNCE GÜLESİM GELİYOR' ŞEKLİNDE YOLUMUN KESİLDİĞİ OLDU"

* Canlandırdığınız ‘Kayhan’ karakterinin ardından izleyicilerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
İlk zamanlar insanlardan çok öfkeli yorumlar alıyordum. Bu benim işimi iyi yaptığım anlamına geliyordu çünkü karaktere güzel yorum almak başarısız olduğum anlamına gelirdi. Son zamanlarda dönüşler daha çok komik olduğu yönünde. ‘Seni görünce gülesim geliyor’ şeklinde yolumun kesildiği oldu. (Gülüyor.) ‘Kayhan’, baskısını kurarken şiddete başvurmuyor. Sanırım bu durum öfkeden çok güldürüye sebep oldu.

* 'Kayhan' ile gerçek hayatta karşılaşsaydınız ve sohbet etseydiniz ona neler söylemek isterdiniz?
Aslında karşıma çokça ‘Kayhan’ çıktığı oluyor. (Gülüyor.) Ben genelde susmayı tercih ediyorum. Çünkü değiştirmeye çalıştığım çok oldu. Bu süreçte kendimi hasta edebilirim. Karşıma çıksaydı ona hayatın çok daha farklı şeyler ifade ettiğini, yaşanılır kılmak için öncelikle paranın yıkamayacağı fikirler ve tabular edinmesi gerektiğini söyleyebilirdim.

* Televizyon dizilerinin yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol aldınız. Tiyatro sizin için ne anlam ifade ediyor?
Tiyatro benim için tüm bu maceraya başladığım, büyük ustalarından eğitimini aldığım (Bozkurt Kuruç, Lale Oraloğlu, Murat Atak ve Fuat Raufoğlu hocamız gibi…), ustalarımla aynı sahnede oynamanın gururunu yaşadığım (Metin Serezli hocam gibi, Cem Özer ağabeyim gibi…) hayatımda her zaman gururla hikâyesini anlatabileceğim sanatım.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?'

'Nursema’nın koşulunu kabul ederek, onu eve dönmeye ikna eden 'Abdullah', 'Nursema’nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da 'Alev’e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

'Fatih’in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir.

Kendini çok akıllı sanan 'Nilay', dolandırıcıların tuzağına düşecektir. 'Sönmez' ve 'Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir.

'Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen 'Kıvılcım', 'Meteha'n ve 'Çimen’e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir.

'Ömer’in kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi 'Kıvılcım’ın elini bağlayacaktır.

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