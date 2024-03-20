Barış Manço kaç yaşında öldü? Barış Manço ne zaman, nerede öldü?

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Barış Manço, 20. yüzyılın en etkili sanatçıları arasında yer almaktadır. Anadolu Rock müziğinin öncülerinden biri olarak tanınan Manço, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda televizyon programları ve sosyal projelerle de hafızalarda yer etmiştir. Ancak, Barış Manço'nun hayatı ve müzik dünyasındaki etkisi, vefatının üzerinden yıllar geçse bile hala merak edilmeye devam etmektedir. Peki, Barış Manço kimdir ve neden öldü?

Barış Manço Kimdir?

Barış Manço, 1943 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk müziğinin sevilen ve öncü isimlerinden biri olarak kabul edilir. Gerçek adı Mehmet Barış Manço olan sanatçı, müzik kariyerine henüz genç yaşlarda adım atmıştır. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk müziğine yön veren birçok unutulmaz şarkıya imza atmıştır. Sanatçı kimliğinin yanı sıra, Türk televizyon tarihine damga vuran televizyon programları sunmuş ve geniş kitlelere ulaşmıştır. Barış Manço'nun eserlerindeki derinlik ve çeşitlilik, onu sadece müzik dünyasının değil, aynı zamanda Türk kültürünün de önemli bir parçası haline getirmiştir.

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Barış Manço Kaç Yaşında Öldü?

Günümüzde şarkıları ve programları hala severek takip edilen Barış Manço’nun ölümüyle ilgili araştırmalar da devam etmektedir. Barış Manço ne zaman öldü? Sorusunu merak konusudur. Sevilen sanatçı Barış Manço, 1999 yılında 56 yaşında vefat etmiştir.

31 Ocak 1999 gecesi, saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde aniden kalp krizi geçiren Barış Manço, acil olarak Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, aynı gece saat 01:30'da yaşamını yitirdi.[80] Daha önce 1983 yılında da bir kalp spazmı geçirmişti. Manço'nun vefatının ardından, devlet sanatçısı unvanına sahip olması sebebiyle devlet töreni düzenlendi. Bu törene TRT, Kanal D ve Kanal 6 gibi önemli televizyon kanalları canlı olarak yayın yaptı.[82] STV ve Star TV ise Manço Köşk'ten sevenlerinin duygularını gün boyunca paylaştı. Star TV, Manço'nun ölümünden hemen önce çekilmiş bir röportajı da yayınladı.[83] 3 Şubat 1999'da, Galatasaray bayrağı ile sarılmış olan naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek bir tören düzenlendi. Ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve son olarak Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.[84] Barış Manço'nun mezarına, "Gesi Bağları" şarkısından esinlenerek Kayseri'nin Gesi beldesinden getirilen toprak da konuldu.

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Barış Manço’nun Özel Yaşamı

Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatına bu şehirde başlamıştır. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul'da tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Türkiye'nin köklü okullarından biri olan Galatasaray Lisesi'nde almıştır. Buradaki eğitimi sırasında müziğe olan ilgisi giderek artmış ve genç yaşta müzik dünyasına adım atmıştır.

Barış Manço'nun müzik kariyeri, 1960'lı yılların sonlarında profesyonel olarak başlamıştır. Türk rock müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Manço, yıllar içinde birçok albüm ve hit şarkıya imza atmıştır. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında konserler vermiş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ayrıca müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarıyla da tanınmıştır.

Barış Manço'nun evlilik hayatı, kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Sanatçı, 1965 yılında Lale Manço ile evlenmiş ve bu evlilikten Doğukan ve Batıkan adında iki oğlu olmuştur. Ancak maalesef bu evlilik kısa süre sonra sona ermiştir. Barış Manço'nun Lale Manço ile olan evliliğinden doğan iki oğlu vardır. Doğukan ve Batıkan Manço, babalarının müzikal mirasını devam ettirmeye çalışan isimler arasındadır. Barış Manço, ailesine oldukça düşkün birisi olarak bilinir ve aile hayatına da önem vermiştir.

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Kariyeri ve Başarıları

Barış Manço, kariyeri boyunca pek çok albüm ve hit şarkıya imza atmıştır. En tanınmış albümleri arasında "2023", "Mançoloji" ve "Sakla Samanı Gelir Zamanı" bulunmaktadır. Ayrıca "Dağlar Dağlar", "Arkadaşım Eşşek", "Gül Pembe", "Lambaya Püf De" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müzik tarihine damgasını vurmuştur.

Barış Manço, hem Türkiye'de hem de yurtdışında birçok konser vermiş ve turnelere çıkmıştır. Sahne performanslarıyla ve enerjisiyle izleyicileri büyülemiştir. Özellikle Avrupa ve Amerika'da yapılan konserleriyle uluslararası alanda da tanınmıştır.

Barış Manço, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da etkili olmuştur. "7'den 77'ye", "Benzemez Kimse Sana" gibi unutulmaz televizyon programları yapmıştır. Programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve televizyonculukta da başarılı bir kariyere sahip olmuştur.

Ödülleri:

1987’de Belçika tarafından "Türk Kültür Elçisi" unvanı verildi.

1991’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Yine 1991’de Japonya Soka Üniversitesi tarafından "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü"ne layık görüldü.

Hacettepe Üniversitesi tarafından 1991 yılında "Sanatta Onursal Doktora" unvanı verildi.

1992 yılında "Fransız Edebiyat ve Sanat Şövalyesi" unvanını aldı. Bu unvanı İstanbul Fransız Sarayı'nda düzenlenen törenle kabul etti.