Barış Manço Vapuru 26'ncı kez Kanlıca'ya gitti

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayının ilk pazar günü adını taşıyan vapur yolculuğuyla da anıldı.

Barışseverler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço Vapuru, bu yıl da 26'ncı kez Manço Ailesi ve İstanbul Şehir Hatları'nın katkılarıyla gelenek bozulmadan Kadıköy'den merhum sanatçının mezarının bulunduğu Kanlıca'ya gitti.

Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço ev sahipliğinde gerçekleşen vapur buluşmasında 7'den 77'ye Barışsever bir araya geldi.

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Organizasyonda bu yıl Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumladı.

Barış Manço, ayrıca vefatının 26'ncı yıl dönümünde "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde anıldı. Anma programına, Lale Manço Ahıskalı ve Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço katıldı.

Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço