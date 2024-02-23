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        Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' yorumu: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir (2)

        AKPARTİ AMASRA SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞI YAPTI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bartın kent merkezinde esnafı ziyaret etti, daha sonra ise Amasra ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Bakan Tunç, daha sonra Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan adayı tanıtımı toplantısına katıldı. Aday tanıtım toplantısına Bakan Tunç'un yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve partililer katıldı. Toplantıda partililere seslenen Bakan Tunç, "Cumhur İttifakı olarak siyasetimizin merkezinde insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz biz. Bunu sadece slogan olarak söylemiyoruz. Bugüne kadar da hep insanı güçlendirmek için çalıştık. İnsan eğitimden sağlığa, kültürden sosyal adalete varıncaya kadar her alanda güçlü olacak ki ailemiz güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum milletçe güçlü olalım. İşte bunun için hep çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle, enerjide bağımsız, savunma sanayiyle bağımsız, güçlü, kalkınan, Cumhur İttifakı'yla beraber Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Hakkaniyetli, dengeli, adaletli, insan haklarını savunan bir politikayla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Terörden arınmış, terörün her türlüsünden arınmış, huzurlu bir geleceği gençlerimiz için, çocuklarımız için inşa edeceğiz. Kadınların korunduğu, çocukların korunduğu, huzurlu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Toplantı, Cumhur İttifakı Bartın Belediye Başkanı adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin tanıtımıyla sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:17
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        Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' yorumu: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir (2)
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        AKPARTİ AMASRA SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞI YAPTI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bartın kent merkezinde esnafı ziyaret etti, daha sonra ise Amasra ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Bakan Tunç, daha sonra Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan adayı tanıtımı toplantısına katıldı. Aday tanıtım toplantısına Bakan Tunç’un yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve partililer katıldı. Toplantıda partililere seslenen Bakan Tunç, "Cumhur İttifakı olarak siyasetimizin merkezinde insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz biz. Bunu sadece slogan olarak söylemiyoruz. Bugüne kadar da hep insanı güçlendirmek için çalıştık. İnsan eğitimden sağlığa, kültürden sosyal adalete varıncaya kadar her alanda güçlü olacak ki ailemiz güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum milletçe güçlü olalım. İşte bunun için hep çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle, enerjide bağımsız, savunma sanayiyle bağımsız, güçlü, kalkınan, Cumhur İttifakı'yla beraber Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Hakkaniyetli, dengeli, adaletli, insan haklarını savunan bir politikayla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Terörden arınmış, terörün her türlüsünden arınmış, huzurlu bir geleceği gençlerimiz için, çocuklarımız için inşa edeceğiz. Kadınların korunduğu, çocukların korunduğu, huzurlu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Toplantı, Cumhur İttifakı Bartın Belediye Başkanı adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin tanıtımıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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