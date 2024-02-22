Bartın'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Bartın’da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Bartın'dan Antalya'ya giden M.Y. yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı otobüs, Bartın-Ankara kara yolunun Dolaşıklar mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarına çeken sürücü, 13 yolcunun tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
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