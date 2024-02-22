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        Bartın'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:37
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        Bartın'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Bartın’da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

        Bartın'dan Antalya'ya giden M.Y. yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı otobüs, Bartın-Ankara kara yolunun Dolaşıklar mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        Aracı yol kenarına çeken sürücü, 13 yolcunun tahliyesini sağladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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