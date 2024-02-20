Mağarada define arayan 2 şüpheliye gözaltı

BARTIN'dadefine bulmak için mağarada kaçak kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocareis köyünde define bulmak için mağarada kazak kazı yapan B.K. (49) ve S.Y. (50)'yi suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaradaki aramada dedektör, kazma, kürek, balta, bakır çubuk, halat, maske, el lambası gibi malzemeler ele geçirildi.

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