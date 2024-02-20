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        Mağarada define arayan 2 şüpheliye gözaltı

        BARTIN'dadefine bulmak için mağarada kaçak kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocareis köyünde define bulmak için mağarada kazak kazı yapan B.K. (49) ve S.Y. (50)'yi suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaradaki aramada dedektör, kazma, kürek, balta, bakır çubuk, halat, maske, el lambası gibi malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:15
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        Mağarada define arayan 2 şüpheliye gözaltı
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        BARTIN'dadefine bulmak için mağarada kaçak kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocareis köyünde define bulmak için mağarada kazak kazı yapan B.K. (49) ve S.Y. (50)'yi suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaradaki aramada dedektör, kazma, kürek, balta, bakır çubuk, halat, maske, el lambası gibi malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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