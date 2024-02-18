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        Evde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı

        BARTIN'datek katlı evde çıkıp, bitişikteki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Arıt köyüne bağlı Nuhlar Mahallesi'nde, İstanbul'da oturan İsmail Bayram'a ait tek katlı betonarme evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binanın çatısı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:46
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        Evde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı
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        BARTIN'datek katlı evde çıkıp, bitişikteki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Arıt köyüne bağlı Nuhlar Mahallesi'nde, İstanbul'da oturan İsmail Bayram'a ait tek katlı betonarme evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binanın çatısı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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