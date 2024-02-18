Evde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı

BARTIN'datek katlı evde çıkıp, bitişikteki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. Arıt köyüne bağlı Nuhlar Mahallesi'nde, İstanbul'da oturan İsmail Bayram'a ait tek katlı betonarme evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binanın çatısı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.