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        Bartın'da atıklar sahile vurdu

        BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum'da dalgalarla sahile vuran atıklar kirliliğe yol açtı. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgeye 100 metre uzaklıktaki sahilde su boruları, bidonlar ve diğer evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıkların da olduğu görüldü. Sağanakla birlikte su seviyesi yükselen Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkum Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, plastik bidonlar, diğer evsel ve tıbbi atıkların bulunduğu görüldü. Belediye ekiplerinin, 3 kilometrelik sahilin yaklaşık 1 kilometrelik alanında oluşan kirlilik için temizleme çalışması başlatacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:49
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        Bartın'da atıklar sahile vurdu
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        BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum’da dalgalarla sahile vuran atıklar kirliliğe yol açtı. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgeye 100 metre uzaklıktaki sahilde su boruları, bidonlar ve diğer evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıkların da olduğu görüldü. Sağanakla birlikte su seviyesi yükselen Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkum Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, plastik bidonlar, diğer evsel ve tıbbi atıkların bulunduğu görüldü. Belediye ekiplerinin, 3 kilometrelik sahilin yaklaşık 1 kilometrelik alanında oluşan kirlilik için temizleme çalışması başlatacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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