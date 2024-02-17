Bartın'da atıklar sahile vurdu BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum'da dalgalarla sahile vuran atıklar kirliliğe yol açtı. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgeye 100 metre uzaklıktaki sahilde su boruları, bidonlar ve diğer evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıkların da olduğu görüldü. Sağanakla birlikte su seviyesi yükselen Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkum Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, plastik bidonlar, diğer evsel ve tıbbi atıkların bulunduğu görüldü. Belediye ekiplerinin, 3 kilometrelik sahilin yaklaşık 1 kilometrelik alanında oluşan kirlilik için temizleme çalışması başlatacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:49 facebook

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