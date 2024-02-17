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        Haberler Gündem Yargı HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme - Son dakika haberi

        HSK'dan, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:19
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        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
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        Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılara göreve iade kararı vermesi sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı

        Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

        NE OLMUŞTU?

        FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ağır darbe vurmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi FETÖ'den ihraç edilen birçok ismi görevine iade etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise HSK, Danıştay'ın bu kararının ardından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Danıştay'ın kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer vermişti: "FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."

        ADALET BAKANI TUNÇ DA AÇIKLAMA YAPTI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CNN Türk'e yaptığı açıklamada 387 kişiyle ilgili olarak HSK'nın yeniden inceleme başlattığını belirmişti.

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