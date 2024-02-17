Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'in son mesajı eşine yolladığı mektup oldu!

        Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Navalny'in son mesajı gündem oldu

        Rus muhalif lider Alexei Navalny dün tutuklu bulunduğu hapishanede 47 yaşında hayatını kaybetmişti. Navalny'nin ölümü büyük yankı uyandırırken, tutuklanmadan önce çektiği belgeseldeki son mesajı ve Sevgililer Günü'nde eşine gönderdiği mektubu gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri, yazılı yaptığı açıklamada Rus muhalif Alexei Navalny'nin dün 47 yaşında ‘ani’ bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        Açıklamada "Hükümlü Navalny A.A.'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki Rusya Federal Cezaevi Hizmetinin 3 Nolu Ceza Kolonisindeki ani ölümüyle ilgili olarak, cezaevinin operasyonel ve tıbbi birimlerinin yöneticileri ve çalışanları arasından bir komisyon kuruldu" denilmişti. Navalny'nin ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmemişti.

        EŞİ HABERİ ÖĞRENDİĞİNDE MÜNİH'TEYDİ

        Navalny'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırırken eşi Yulia Navalny, eşinin ölümünün haberini Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda öğrendi. Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalny, “Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Ve bu gün çok yakında gelecek. Onlar her zaman yalan söylerler" dedi.

        Uluslararası toplumu Rusya’nın “korkunç rejimi” olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalny "Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya’ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        Haberin yankıları sürerken, Navalny'in tutuklanmadan önce hazırlanan belgeseldeki son sözleri gündem oldu.

        "BENİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERİRLERSE..."

        Kanadalı yönetmen Daniel Roher'in 2022 tarihli Oscar ödüllü belgeselinde Navalny "Beni öldürmeye karar verirlerse, bu bizim inanılmaz derecede güçlü olduğumuz anlamına gelir. Vazgeçmemek için bu gücü kullanmalıyız, bu kötü adamlar tarafından ezilen büyük bir güç olduğumuzu hatırlamalıyız" diyordu.

        "SENİ DAHA DA ÇOK SEVİYORUM"

        Navalny'in son mektubunu ise eşi Yulia'ya ölümünden günler önce eşi Yulia'ya yazdığı belirtildi. The Sun'ın haberine göre Navalny eşine Sevgililer Günü'nde yazdığı mektupta "Bebeğim, seninle her şey bir şarkı gibi: Aramızda şehirler, havaalanlarının kalkış ışıkları, mavi kar fırtınaları ve binlerce kilometre var. Ama her saniye yakında olduğunu hissediyorum ve seni daha da çok seviyorum" diye yazmış.

        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alexei Navalny
        #dünya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası