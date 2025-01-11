Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
Galatasaray'da Milan Skriniar transferi yılan hikayesine döndü. Sarı-kırmızılılar uzun süredir uğraş verdiği Milan Skriniar için üst limitini 3 milyon Euro olarak belirledi
Galatasaray’da Milan Skriniar transferi yılan hikayesine döndü. PSG’de kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan oyuncu için haftalar önce temas kuruldu.
Yıllık ücreti 10 milyon Euro olan Skriniar için PSG ile de masaya oturuldu. Sarı-kırmızılı kulüp 6 aylık maaşının yarısını karşılamak için teklifini sundu.
Galatasaray ile iyi ilişkileri bulunan PSG oyuncunun da ayrılığı için sıcak bakarken iş Skriniar’da düğümlendi. İngiltere ve İtalya’dan da teklifler alan Slovak stoper Galatasaray’a gelmeye sıcak bakmasına rağmen teklifler sonrasında geri adım attı.
Skriniar tarafının ek taleplerine rağmen sarı-kırmızılı yönetim 6 aylık transfer için üst limitlerinin 3 milyon Euro olduğunu iletti.
Takım içindeki dengeleri bozmak istemeyen yönetim, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın maaşlarını da düşünerek hareket ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Skrinar’ı çok istese de kulübün menfaatlerinin daha önemli olduğunu vurguluyor.
Sarı-kırmızılı kulüp Skriniar’ın transferini en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. 29 yaşındaki Slovak stoper için yapılan kiralama teklifinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray yılda 10 milyon Euro kazanan Slovak stoperin bonservisini şu şartlarda almayı düşünmüyor.