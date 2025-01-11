Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
Adana'da, 30 yaşındaki Murat A., 2 çocuk annesi olan 23 yaşındaki Gamze Alır'ı, götürdüğü ormanda başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Adana'da olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (30), 2 çocuk annesi olan sevgilisi Gamze Alır'ı (23) oturduğu Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden alarak Yeşil Bulvar mevkiinde ormana götürdü.
GAMZE'Yİ BAŞINDAN VURDU
DHA'daki habere göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Murat A., tabancayla Gamze Alır'ın başına ateş edip, kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI
Alır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen kadının yakınları, cenazeyi teslim aldı. Gamze Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.