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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberler: Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz | Son dakika haberleri

        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!

        Adana'da, 30 yaşındaki Murat A., 2 çocuk annesi olan 23 yaşındaki Gamze Alır'ı, götürdüğü ormanda başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:28
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        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
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        Adana'da olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (30), 2 çocuk annesi olan sevgilisi Gamze Alır'ı (23) oturduğu Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden alarak Yeşil Bulvar mevkiinde ormana götürdü.

        GAMZE'Yİ BAŞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Murat A., tabancayla Gamze Alır'ın başına ateş edip, kaçtı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde; Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Alır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen kadının yakınları, cenazeyi teslim aldı. Gamze Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verdi.

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