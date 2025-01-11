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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre pazar günü Marmara ve Ege bölgesinde şiddetli sağanak bekleniyor. 13 kent için "sarı" kodlu uyarıda bulunularak vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte alarm verilen illerimiz...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:10
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        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
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        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinin batı kesimlerinin, yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

        PAZAR GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE BEKLENİYOR

        AA'da yer alan habere göre buna bağlı olarak pazar günü öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesimindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

        SELE KARŞI DİKKAT UYARISI

        Yağışlı sistem nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        13 İL İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 13 kentimiz ise şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova.

        BURSA'DA 50 KG SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Bursa için "sarı" uyarıda bulundu. Saat 14.00'te başlayıp Pazartesi saat 21.00'e kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

        AYDIN'DA PAZAR GÜNÜ ŞİDDETLİ SAĞANAK

        İHA'daki habere göre Aydın genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarılırken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için "sarı" kod uyarısı yaptı. Şiddetli sağanak yağışın 12 Ocak gününden itibaren etkili olması beklenirken, Aydın’ın tüm ilçelerinde yağışın metrekare başına yaklaşık 21 ila 50 kilogram şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

        Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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