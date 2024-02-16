Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler

Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri, yazılı yaptığı açıklamada Rus muhalif Alexei Navalny’nin bugün 'ani' bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada "Hükümlü Navalny A.A.'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki Rusya Federal Cezaevi Hizmetinin 3 Nolu Ceza Kolonisindeki ani ölümüyle ilgili olarak, cezaevinin operasyonel ve tıbbi birimlerinin yöneticileri ve çalışanları arasından bir komisyon kuruldu" denildi. Navalny’nin ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

Navalny'in ölümü dünyadan da peş peşe tepkileri beraberinde getirdi.

Zelenskiy "Putin'in kimin öldüğü umurunda değil; onun sadece koltuğunu koruması gerekiyor. Putin her şeyini kaybetmeli ve yaptıklarından sorumlu tutulmalı" diye ekledi.

Rusya'nın işgaline karşı mücadele eden ülkesi için yardım istemek amacıyla Berlin'i ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Navalny'in Putin tarafından öldürüldüğü açık" dedi.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesinde 2019'da Alexei Navalny'nin yargılandıktan sonra hapse girmesine yönelik "Bunun sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağına inandığımı ona açıkça belirttim. Sizce bunun Navalny'ye zarar vermekle ilgili olmadığını söylediği ve Navalny'ye yapılan muameleyi rasyonelleştirmek istedikten sonra o hapishanede öldüğünde ne olur? Bu güvenle ilgili bir konu" demişti.

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ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris konuya yönelik ABD'nin Navalny'in ölümünü doğrulamaya çalıştığını söyleyerek "Rusya bundan sorumludur. Bununla ilgili daha sonra detaylıca açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise NPR'a "Eğer Navalny'nin ölümü doğrulanırsa bu korkunç bir trajedidir ve Rus hükümetinin rakiplerine zarar verme konusundaki uzun ve kirli geçmişi göz önüne alındığında, olup bitenler hakkında bariz soruları gündeme getirir" dedi.