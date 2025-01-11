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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor

        Yeni yıl ile birlikte gündelik temizlik ve bakıcı ücretleri 2 bin TL'nin üzerine çıkarak beyaz yakalı çalışan maaşları ile yarışır hale geldi. 2024 yılı içerisinde ev temizliği için istenen tutarlarda yaklaşık yüzde 90 artış yaşanırken, aynı dönemde, çocuk bakımı için istenen ücretlerde ise yüzde 50'den fazla artış yaşandı. Bu artış oranlarının asgari ücret artış oranının çok üstünde olması ise dikkat çekiyor

        Giriş: 11.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:39
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        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
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        Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da, gündelik temizlik ve bakıcı ücretleri beyaz yakalı çalışan maaşları ile yarışır hale geldi.

        İlan platformu Armut.com verilerine göre, 2024 yılı içerisinde ev temizliği için istenen tutarlarda yaklaşık yüzde 90 artış yaşandı.

        Aynı dönemde, çocuk bakımı için istenen ücretlerde ise yüzde 50'den fazla artış yaşanması da dikkat çekti. Bu artış oranlarının asgari ücret artış oranının çok üstünde olması ise dikkat çekiyor.

        Hatırlanacak olursa, asgari ücret yeni yılda yüzde 30 oranında artmış ve 22 bin 104 TL olmuştu. Böylece, 2025'te günlük net asgari ücret ise 736,82 TL olacak.

        İstanbul gibi büyük metropollerde, ev temizliği hizmeti için istenen ücretler ilçe, evin büyüklüğü, haftalık çalışma sayısı ve bu hizmeti veren kişinin kaç yıldır aynı evin temizliği ile alakadar olduğu gibi farklı parametrelere göre değişkenlik gösteriyor.

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        Örneğin, belirlenecek ücret haftada 1 gün için ise, günlük bazda tutar yükseliyor. Alınan hizmet haftanın birkaç gününe yayıldığında ise günlük belirlenen ücrette düşüş meydana geliyor. Öte yandan, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi lüks konutların yoğunlukta olduğu ilçelerde ücretler kentin geri kalan ilçelerine göre daha yüksek olması ile de dikkat çekiyor.

        Aralık 2024'te Kadıköy'de bir apartman dairesinin temizlik ücreti için günlük 1800 TL talep edilirken, Gaziosmanpaşa'da ise aynı tutar ortalama olarak 1600 TL civarında. Yeni yıl ile birlikte bu tutarlar 2000 TL'nin üzerine çıktı.

        Öte yandan, Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer, Kemerburgaz gibi yerleşim yerlerinde yer alan villalarda ise, hafta içinde daha fazla gün için temizlik hizmeti talep ediliyor. Örneğin, Kadıköy'de ortalama haftada 1 temizlik hizmeti alan bir 3+1 apartman dairesine karşın, Beykoz'da haftanın 6 günü temizlik hizmeti alınan bir villalar bulunuyor.

        Mevcut yasalara göre, ev temizliğine gelen kişilerin günlük sigortaları, hizmet alan kişiler tarafından kendi e-Devlet hesapları üzerinden yapılabiliyor. Fakat, çoğu kişinin ev temizlik hizmetinde sigortasız çalışması hem kayıt dışı ekonomi yaratıyor hem de çalışan güvencesini ortadan kaldırıyor. Dolayısı ile, uzmanlar çalışma koşullarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

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        BAKICI ÜCRETLERİNİ İŞİN TANIMI BELİRLİYOR

        Bakıcı ücretlerinde de, ev temizlik hizmetlerindeki tablonun benzeri yaşanıyor.

        Armut.com verilerine göre, Ocak 2024'te İstanbul'da ortalama 18 bin TL'yi bulan bakıcı ücretleri, yıl içinde yüzde 60 artış yaşadı. Böylece, 2024'ün Aralık ayında ortalama bakıcı ücretleri 30 bin TL'ye kadar yükseldi.

        Bakıcı ücretlerinde, ödenecek tutar, bebek bakım, çocuk bakım ve yaşlı bakım şeklinde üç farklı kategoride belirleniyor. Bakıcının gün içinde mesai şeklinde ya da yatılı olarak çalışması da ücret skalasını etkiliyor.

        Yaptığımız araştırmaya göre, yatılı olarak çalışan bir bakıcı, gün içinde sabah 8.00-akşam 18.00 şeklinde çalışan bir meslektaşına göre yüzde 20 kadar daha fazla kazanç sağlayabiliyor.

        Ayrıca, bir sıralama yapılacak olursa, yaşlı bakım için daha yüksek tutar talep edildiği, çocuk bakım için ise daha düşük tutarlara çalışacak kişi bulunabildiğini söylemek mümkün.

        Çocuk bakıcılığının da kendi içinde şu şekilde kategorilere ayrıldığı görülüyor;

        - Çocuk bakımı ve ev işlerinde yardım

        - Sadece çocuk/bebek bakımı,

        - Sadece ev işlerinde yardım

        - Sadece ev temizliği

        - Sadece yemek pişirme

        - Oyun ablası/abisi

        - Saatlik çocuk bakımı

        Fakat, burada da yine kayıt dışı çalışma sorunu göze çarpıyor. Bakıcılık yapan kişiler, yaygın biçimde sigorta yapılmadan çalıştırılıyor.

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