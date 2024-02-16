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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, geçen yıl Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu - Fenerbahçe Haberleri

        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında

        UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:31
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        UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu. Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

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        İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

        Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

        3

        1- Manchester City -- 401 milyon Euro

        4

        2- Barcelona -- 396 milyon Euro

        5

        3- Manchester United -- 377 milyon Euro

        6

        4- Bayern Münih -- 368 milyon Euro

        7

        5- Real Madrid -- 355 milyon Euro

        8

        6- PSG -- 343 milyon Euro

        9

        7- Liverpool -- 311 milyon Euro

        10

        8- Tottenham -- 247 milyon Euro

        11

        9- Borussia Dortmund -- 209 milyon Euro

        12

        10- Arsenal -- 195 milyon Euro

        13

        11- Juventus -- 194 milyon Euro

        14

        12- Leipzig -- 134 milyon Euro

        15

        13- Milan -- 128 milyon Euro

        16

        14- Atletico Madrid -- 123 milyon Euro

        17

        15- Ajax -- 83 milyon Euro

        18

        16- Inter -- 81 milyon Euro

        19

        17- Napoli -- 59 milyon Euro

        20

        18- Fenerbahçe -- 58 milyon Euro

        21

        19- Union Berlin -- 57 milyon Euro

        22

        20- Celtic -- 54 milyon Euro

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