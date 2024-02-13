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        Bartın'da su motoru çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bartın'da köyün su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:44
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        Bartın'da su motoru çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Bartın'da köyün su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Merkeze bağlı Terkehaliller ve Akçamescit köylerinin su ihtiyacını karşılayan ormanlık alandaki deponun su motorunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler T.Ö. (32), M.T. (37) ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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