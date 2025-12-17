Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 19 Aralık'ta başlayacak

        Bartın'da "25. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı" 19 Aralık'ta yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 19 Aralık'ta başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da "25. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı" 19 Aralık'ta yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

        Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, fuarda dernekler, eğitim kuruluşları ve ev hanımlarının ürettiği yöresel ürünlerin yanı sıra ahşap aksesuar, takı, tablo, tel kırma ve tel sarma el işleri, ev tekstili, gümüş aksesuar, oyuncak, saat, zücaciye ve yiyeceklerin satışının yapılacağını belirtti.

        Fuarla özellikle kadınların aile ekonomilerine katkı sunmalarının yanında yöresel el işi ürünlerinin tanıtımına da katkı sağladıklarını aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

        "Bartın Belediyesi olarak bu yıl 25'incisini düzenlemenin gururunu yaşadığımız fuarımızla, hem üreticilerimizi destekliyor hem de kentimizde yıl sonuna yakışır bir sosyal ve kültürel atmosfer oluşturuyoruz. Bir taraftan hanımlar evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleriyle ev ekonomilerine katkıda bulunurken bir taraftan da yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyenler için anlamlı hediyelere kolayca ulaşma imkanı sağlamış oluyoruz. El emeğinin, alın terinin ve yerel değerlerimizin ön planda olduğu bu fuarda tüm hemşerilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."

        Yalçınkaya, 19 Aralık'ta açılış töreniyle başlayacak fuarın 30 Aralık'a kadar açık kalacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı
        Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı
        Kooperatiflerin kalkınmada rolü masaya yatırıldı
        Kooperatiflerin kalkınmada rolü masaya yatırıldı
        Moldavalı gelin Müslüman oldu
        Moldavalı gelin Müslüman oldu
        Rektör Akkaya, uluslararası başarıları Bakan Tunç'a anlattı
        Rektör Akkaya, uluslararası başarıları Bakan Tunç'a anlattı
        Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağışlar sonrası 2 metre yükseldi
        Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağışlar sonrası 2 metre yükseldi
        Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı
        Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı