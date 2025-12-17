Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Bartın'da Kooperatifçilik" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla panel yapıldı.

Programda kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve Bartın'da kooperatifçilik faaliyetleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Saban, Türk milletinin sahip olduğu imece ve ahilik kültürünün birlik, yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğini yansıtan geleneklerinden olduğunu belirterek, kooperatifçiliğin de ekonomik kalkınma, toplumsal dayanışma ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir işletme modeli olduğunu kaydetti.

Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ise kooperatiflerin sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, bilgi güvenliği, dayanışma, paylaşma gibi pek çok konuda aktif rol oynadığını aktardı.