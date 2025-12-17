Habertürk
        Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Bartın'da Kooperatifçilik" paneli düzenlendi.

        Giriş: 17.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:26
        Bartın Üniversitesinde kooperatifçilik ele alındı
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla panel yapıldı.

        Programda kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve Bartın'da kooperatifçilik faaliyetleri ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Saban, Türk milletinin sahip olduğu imece ve ahilik kültürünün birlik, yardımlaşma, dayanışma ve iş birliğini yansıtan geleneklerinden olduğunu belirterek, kooperatifçiliğin de ekonomik kalkınma, toplumsal dayanışma ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir işletme modeli olduğunu kaydetti.

        Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ise kooperatiflerin sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, bilgi güvenliği, dayanışma, paylaşma gibi pek çok konuda aktif rol oynadığını aktardı.

        Bartın'da 80 kooperatifin faaliyet gösterdiğini dile getiren Özcan, "Özellikle gençlerimizin teknoloji ve yeniliğe olan hakimiyetiyle imece ve ahilik geleneğinin bir araya geldiği kooperatifçilik kültürü daha da gelişecektir. Gençlerimiz bu modeli yalnızca benimsemeyecek yeniden yorumlayacaktır. Uluslararası Kooperatifler Yılı dolayısıyla düzenlenen bu organizasyonun hayatımızın her alanında olan kooperatiflerimize yönelik farkındalığı artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan kamu spotunun izlenmesinin ardından etkinlik, düzenlenen panelle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

