İstanbul'da, Emirgan Sahili’nde, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Aleyna Sarıkaya (23) ve sevgilisi Ramazan Kaya (24) yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi'nin önüne geldi.

SEVGİLİ ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı.

ÇIRPINDIĞINI GÖRÜNCE O DA DENİZE ATLADI Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

KURTARMA EKİPLERİNE HABER VERİLDİ Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi.

İKİ GENÇ DENİZDEN ÇIKARILDI İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı.