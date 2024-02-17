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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da tartışan çift denize atladı! İkisi de hayatını kaybetti! - Haberler

        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!

        İstanbul Sarıyer'de sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen 23 yaşındaki Aleyna Sarıkaya denize atladı. Sarıkaya'yı kurtarmak isteyen 24 yaşındaki Ramazan Kaya da denize atladı. Dalgalara kapılan ikili sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sevgililer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 07:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 07:54
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        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
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        İstanbul'da, Emirgan Sahili’nde, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Aleyna Sarıkaya (23) ve sevgilisi Ramazan Kaya (24) yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi'nin önüne geldi.

        SEVGİLİ ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı.

        ÇIRPINDIĞINI GÖRÜNCE O DA DENİZE ATLADI

        Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

        KURTARMA EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

        Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi.

        İKİ GENÇ DENİZDEN ÇIKARILDI

        İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sevgililer hayatını kaybetti.

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