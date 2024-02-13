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        Amasra'daki maden faciası davasında 6'ncı duruşma (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:47 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:50
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        Amasra'daki maden faciası davasında 6'ncı duruşma (2)
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        ZONGULDAKTAHLİSİYE EKİBİ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 6'ncı duruşmasında, kazadan sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinde yer alan maden işçileri ve amirleri tanık olarak dinlendi. Zonguldak tahlisiye ekibi sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Yapıcı, "Olayı duyduktan sonra hemen Amasra´ya hareket ettik. 19.45´de ocak başına geldik. Biz oraya geldiğimizde cenazeler çıkıyordu. Orada bir ölçüm yaptıktan sonra içeriye girdik. Karbonmonoksit seviyesi çok yüksekti. Kazanın ardından 8-9 kişiden sonra yaralı arkadaşlarımızı yukarıya çıkarttık. Daha sonra açık alevli yangın olduğu söylendi. Bizde oraya geçtik. Orada bir vagonu tutarak yürümeye başladım. Bulunduğum yer eksi 300 kotundaydı ve kızıllık vardı. Daha fazla ileriye gidemedik" dedi.

        `PATLAMA İÇİN KIVILCIM GEREKLİ´

        Yapıcı, mahkeme başkanının `Sizce kaza neden oldu?" şeklindeki sorusuna, "Bizim kurallarımızda ortamda metan olması ve bir kıvılcımın olması gerekir. Olaydan önce bir patlatma yapılmış, düşen bir taş başka bir taşa çarparak kıvılcım da çıkmış olabilir ama tam olarak şundan olmuş olabilir diyemeyiz. Ortamda metan yükselmesi olabilir ve öncesinde oranın çok iyi havalandırılması gerekir" diye cevap verdi.

        `PATLAMA ÇOK UZUN SÜRDÜ, TAM BİR LAĞIM PATLAMASI OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM´

        Mahkemede tanık olarak dinlenen barutçu maden işçisi Mustafa Demirbaş ise "Olay günü patlama olan vardiyadaydım. O gün lağım atacağımız mekanize ayakta gaz ile ilgili bir sorun yoktu. Patlamadan önce biz dışarıya çıkıyorduk. Diğer arkadaşımız barutları yerleştiriyordu. Patlama anında eksi 285 kotundaydım. Patlama anında basınçla birlikte beni ileriye gitti. Sonra toz kalktı önümüzü göremedim. O sırada 300 metre mesafeyi 20 dakikada ancak gidebildim. Sonra bant boylarından ocağı tahliye edileceği söylendi. Sonra hızlı bir şekilde kuyu dibine geldik. Merkez izlemeyi aradık. Sensörlerden değer alınamadığını söyleyerek acilen dışarıya çıkmamızı istediler. Bizde dışarıya çıktık. Patlamanın süresi uzun süre olduğunu söyleyebilirim. Tam bir lağım patlaması olduğunu söyleyemem" dedi.

        SAVCI, TAHLİYE İSTEMEDİ

        Savcı, duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanıkların mevcut tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

        7 SANIĞIN TUTUKLULUK, 16 SANIĞIN DA ADLİ KONTROL HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 25-28 Nisan 2023´te 1´nci duruşma ile 3-5 Mayıs tarihinde 2´nci duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadeleri, 24-25 Temmuz´daki 3´ncü duruşmada müştekilerin ifadeleri alınırken, 16-17 Ekim´deki 4´ncü duruşma ve 15-17 Kasım´daki 5´nci duruşma ile bugünkü 6´ncı duruşmada aralarında Zonguldak tahlisiye ekiplerinin de bulunduğu 158 madenci tanık olarak dinlenmesiyle, tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Mahkeme heyeti, 7  sanığın tutukluluk halleri ve 16 tutuksuz sanığın adli kontrol şartlarının devamına karar verdi.

        Mahkeme, Amasra maden ocağında keşif konusunda gaz değerlerinin yüksek geldiğini barajların açılması halinde değerlerin düşebileceği konusunda bir görüş olduğunu, bu nedenle yerinde inceleme için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Emekli maden mühendisi profesörlerinden Vedat Didari ve Tuğrul Ünlü´den oluşacak heyet ile birlikte yerinde ön inceleme yapılmasına, madenin keşfe halen hazır olmadığının tespiti halinde dosyanın soruşturma aşamasında rapor düzenleyen bilirkişi heyetine 6 duruşmada toplanan beyan, bilgi ve belgelerin sunularak ek rapor düzenlenmesinin istenmesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TTK´ın 2 eski yöneticisi hakkında verdiği izin sonrasında, iddianame hazırlanması durumunda mevcut dava dosyası ile birleşmesine göre hareket edilmesine karar verildi. Duruşma 8 Mayıs Çarşamba 09.30´a ertelendi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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