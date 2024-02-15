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        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, mahalle sakinleriyle buluştu

        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Kırtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:28
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        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, mahalle sakinleriyle buluştu
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        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Kırtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Halk buluşmaları kapsamında Kırtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Fırıncıoğlu, vatandaşlara belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

        Halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerine işaret eden Fırıncıoğlu, "Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak için çözüm odaklı hizmeti, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Bu kapsamda Kırtepe Mahallesi'ni ziyaret ettik. Daha güzel bir Bartın için çıkmış olduğumuz bu yolda, bizleri misafir eden mahallesi sakinlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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