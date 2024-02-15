Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        BARÜ Rektörü Uzun'dan halterde Avrupa şampiyonu olan öğrencisine tebrik

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman'ı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        BARÜ Rektörü Uzun'dan halterde Avrupa şampiyonu olan öğrencisine tebrik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman'ı kutladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 67 kiloda mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli halterci Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

        Uzun, 24 farklı branşın bulunduğu üniversitede, sürdürülebilir gelişim göstererek her geçen gün kendilerini yenilediklerini ve yeni başarılarla geleceğe yürüdüklerini belirtti.

        Türk sporuna değer katma hedefinde elde edilen başarılarla gelecek adına daha da motive olduklarını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

        "Bu düşüncelerle başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa şampiyonu olan öğrencimiz Kaan Kahriman'ı tebrik ediyorum. Gayretleriyle yarınlarımızı inşa ve ihya edecek olan gençlerimizi geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan'a ve tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşmamız doğrultusunda teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Veda günü
        Veda günü
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Ayşegül'ü 4 kurşunla katletmişti! Pişkin savunma!
        Ayşegül'ü 4 kurşunla katletmişti! Pişkin savunma!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Amasra'daki maden faciası davasında 6'ncı duruşma (2)
        Amasra'daki maden faciası davasında 6'ncı duruşma (2)
        Bartın'da su motoru çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Bartın'da su motoru çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar
        GÜNCELLEME - Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın altıncı duruşması başl...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın altıncı duruşması başl...
        Amasra'daki maden faciası davasında 6'ncı duruşma
        Amasra'daki maden faciası davasında 6'ncı duruşma
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da aday tanıtım toplantısında konuştu: