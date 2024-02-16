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        Haberler Ekonomi Teknoloji Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı - Teknoloji Haberleri

        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 22:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:49
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        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu düştü.

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