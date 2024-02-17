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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hüseyin Ünal, 17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü! - Ankara son dakika haberleri

        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, sınıf arkadaşı 17 yaşındaki Nurullah D., tarafından bıçaklanarak öldürülen aynı yaştaki Hüseyin Ünal gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayetin nedeni de ortaya çıktı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 08:46 Güncelleme: 17.02.2024 - 09:28
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        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde okuyan Hüseyin Ünal (17) ve Nurullah D. (17), sınıfta tartıştı.

        TELEFONLA ARAYIP PARKA ÇAĞIRDI

        DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Ünal, tartışmadan 1 gün sonra, 13 Şubat'ta, evinde yemek yerken, Nurullah D. ile ortak arkadaşlarının telefonla arayıp çağırması üzerine evden çıkıp, Selçuklu Mahallesi'ndeki Tuna Parkı'na gitti.

        KASIĞINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

        Hüseyin Ünal, parkta bekleyen Nurullah D. tarafından kasık ve karın bölgesinden bıçaklandı. Yaralanan Ünal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Nurullah D. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "DAHA ÜNİVERSİTEYİ BİTİRECEKTİN"

        Hüseyin Ünal'ın Sincan ilçesinde Çimşit Camisi'ndeki cenazesinde taziyeleri kabul eden görme engelli baba İlhan Ünal ile anne Nazire Ünal, ağladı. İlhan Ünal, oğlunun tabutunu tutarak, "Bana hediyen bu muydu? Kendini kurtardın, beni acıya koydun. Hayalin bu değildi oğlum, daha üniversiteyi bitirecektin. Seni askere gönderecektim, kuzum. Ben seni böyle mi gönderecektim?" diye ağladı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Ünal'ın okul arkadaşları da ellerindeki karanfillerle tabutun başında gözyaşı döktü. Hüseyin Ünal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        "PARKA HÜSEYİN'İN ADI VERİLSİN"

        Hüseyin Ünal'ın kuzeni Hamit Can Çelik (23), olayın takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Olaydan 1 gün önce sınıfta tartışma yaşanmış. Olay günü Hüseyin'i arayan ortak bir arkadaşları konuşmak için evinin yakınındaki parka çağırmış. Kuzenim her şeyden habersiz parka gitmiş. Parkta 3 kişi varmış ama sadece 1 kişi Hüseyin'e saldırmış. Bıçağı çıkarıp, yere düşen kuzenimi kasığından ve karın boşluğundan yaralamış. Olay yerinin hemen yanında sağlık merkezi var. Çevredekiler hemen oraya gitmiş. Okuldaki tartışmaya rağmen velilere haber verilmemiş. Henüz 17 yaşındaki kardeşimizi kaybettik. Ayrıcalık istemiyoruz. Tek isteğimiz adalet. Canımız yandı. Yüreğimizin yangınını hiçbir şey söndürmez. O parka farkındalık oluşturulması için Hüseyin'in adının verilmesini istiyoruz. Parklarda daha fazla güvenlik görevlisi olsun istiyoruz" diye konuştu.

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        #ankara
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