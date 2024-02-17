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        Haberler Dünya ABD sınırında gerilim sürüyor

        ABD sınırında gerilim sürüyor

        ABD Yüksek Mahkemesi'nin sınırdaki dikenli tellerin kaldırılması yönünde aldığı kararın üzerinden bir aydan uzun süre geçmesine rağmen Teksas ulusal muhafızları güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:22
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        ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına rağmen Teksas Ulusal Muhafızları güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

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        ABD'den insani sığınma talebinde bulunmak amacıyla Chihuahua kentine gelen çok sayıda göçmen Rio Grande Nehri'ni geçerek Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırına geliyor.

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        Nehri geçmeyi başaran ve daha sonra Ulusal Muhafızlar tarafından fark edilmeden dikenli telleri geçmeyi başaran göçmenlerin bir kısmı daha sonra Sınır Devriyesi görevlileri tarafından işleme alındı.

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        Farklı vatandaşlığa sahip 10 kişiden oluşan bir grup da Rio Grande Nehri yakınlarından sınırı geçmeye çalışırken muhafızlar tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğradı.

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        Diğer göçmenlerin, nehre ve sınıra ilerleyişi sürüyor.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #ABD
        #meksika
        #dünya

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