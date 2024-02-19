Bartın'da denize giren teknisyen kayboldu
BARTIN'ınAmasra ilçesinde limandan denize girip gözden kaybolduğu belirtilen Yusuf Ülger (43) için arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 09.00 sıralarında Amasra ilçesi Küçük Liman mevkinde meydana geldi. Limanda bir kişinin montunu ve üstündekileri çıkardıktan sonra denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Montta Yusuf Ülger adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı. Ülger'in bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra'ya geldiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor.
BARTIN'ınAmasra ilçesinde limandan denize girip gözden kaybolduğu belirtilen Yusuf Ülger (43) için arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 09.00 sıralarında Amasra ilçesi Küçük Liman mevkinde meydana geldi. Limanda bir kişinin montunu ve üstündekileri çıkardıktan sonra denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Montta Yusuf Ülger adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı. Ülger'in bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra’ya geldiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor.
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