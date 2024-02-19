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        Bartın'da denize giren teknisyen kayboldu

        BARTIN'ınAmasra ilçesinde limandan denize girip gözden kaybolduğu belirtilen Yusuf Ülger (43) için arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 09.00 sıralarında Amasra ilçesi Küçük Liman mevkinde meydana geldi. Limanda bir kişinin montunu ve üstündekileri çıkardıktan sonra denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Montta Yusuf Ülger adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı. Ülger'in bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra'ya geldiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:15
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        Bartın'da denize giren teknisyen kayboldu
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        BARTIN'ınAmasra ilçesinde limandan denize girip gözden kaybolduğu belirtilen Yusuf Ülger (43) için arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 09.00 sıralarında Amasra ilçesi Küçük Liman mevkinde meydana geldi. Limanda bir kişinin montunu ve üstündekileri çıkardıktan sonra denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Montta Yusuf Ülger adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı. Ülger'in bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra’ya geldiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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