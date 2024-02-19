Bartın'da denize giren teknisyen kayboldu (2)

CANSIZBEDENİ BULUNDU Bartın’ın Amasra ilçesinde limandan denize girip gözden kaybolan Yusuf Ülger'in (43) Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi tarafından denize girdiği yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu. 3 metre derinlikte bulunan Ülger'in, cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıya getirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ülger'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ülger'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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