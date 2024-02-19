Bartın'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı. Botlarla liman içinde ve açık denizde sürdürülen faaliyetler, karadan da kayalık bölgelerde yürütüldü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaybolan kişinin Ankara'da bir üniversitede teknisyenlik yapan Yusuf Ülger (43) olduğunu belirledi.

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