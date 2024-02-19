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        Bartın'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:00
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        Bartın'da denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Küçük Liman mevkisinde denize giren kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaybolan kişinin Ankara'da bir üniversitede teknisyenlik yapan Yusuf Ülger (43) olduğunu belirledi.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı. Botlarla liman içinde ve açık denizde sürdürülen faaliyetler, karadan da kayalık bölgelerde yürütüldü.

        Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu Ülger'in cansız bedenini kıyıdan 50 metre açıkta buldu.

        Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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