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        Haberler Dünya Rus lider Putin, ABD Başkanı Biden'a seslendi: Açıklamaları kaba

        Rus lider Putin, ABD Başkanı Biden'a seslendi: Açıklamaları kaba

        Rusya Devlet Başkanı Putin, "Herhangi bir ABD başkanıyla çalışmaya hazırız" dedi. Putin, geçtiğimiz günlerde söylediği, "Biden'ı Trump'a tercih ederim" sözünü tekrarladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 19:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:21
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        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
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        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ı, aday Trump'a tercih ettiği açıklamasını tekrarladı. Putin, Başkan Biden'ın kendisi için ifade ettiği sözleri ise, 'kaba' olarak niteledi.

        2021 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin'i "katil" olarak nitelendiren ABD Başkanı Biden, bu kez Putin için alışılmadık bir şekilde küfür etmiş, Putin için "O çıldırmış bir ..." ifadelerini kullanmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da açıklamalarda bulunurken, Rus muhalif Navalny'in hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından Batı dünyasından gelen eleştirileri 'histeri' olarak nitelendirdi. Lavrov, Batı dünyasının Rusya'nın içişlerine karışamayacağını söyledi.

        ABD ile stratejik istikrar konusunda diyaloga açık olduklarını söyleyen Lavrov, "Dürüst olmaları kaydıyla" ifadesini kullandı.

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