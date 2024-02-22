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        Bartın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

        BARTIN'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otobüste bulunan 13 yolcu ise çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti. Yangın, saat 19.30 sıralarında Bartın- Ankara yolunun Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi. Bartın- Antalya seferini yapmakta olan Kamil Koç firmasına ait Mahmut Can Yüksel yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı yolcu otobüsünün, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Arkadan gelen sürücülerin uyarısı üzerine otobüsü yol kenarına park eden sürücü ile birlikte yedek şoför, muavin ile 13 yolcu olmak üzere toplam 16 kişi, otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, 13 yolcu daha sonra başka bir otobüsle Antalya'ya hareket etti. Otobüsün yanma anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:46
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        Bartın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada
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        BARTIN'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otobüste bulunan 13 yolcu ise çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti. Yangın, saat 19.30 sıralarında Bartın- Ankara yolunun Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi. Bartın- Antalya seferini yapmakta olan Kamil Koç firmasına ait Mahmut Can Yüksel yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı yolcu otobüsünün, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Arkadan gelen sürücülerin uyarısı üzerine otobüsü yol kenarına park eden sürücü ile birlikte yedek şoför, muavin ile 13 yolcu olmak üzere toplam 16 kişi, otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, 13 yolcu daha sonra başka bir otobüsle Antalya’ya hareket etti. Otobüsün yanma anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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