Bakan Yumaklı: Bartın'da 2 yeni bitki türü keşfedildi

BARTIN’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın’da 2 yeni bitki türünün keşfedildiğini belirterek, “Buradan Türkiye florasına 2 yeni bitki keşfinin yapıldığının da müjdesini vermek istiyorum. Çünkü Bartın gibi yeşilin, doğanın her türlü zenginliğin olduğu bir yerde biyoçeşitlilik zenginliğinin olmaması da düşünülemezdi elbette. Doğa Koruma Milli Parklar'daki arkadaşlarımız Bartın’da izleme çalışması yaptı. Bu çalışmalarda ‘Püsürotu’ ve ‘Boylualtınasa’ isimli bitkilerimizi biyoçeşitlilik listemize dahil etmiş olduk” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentte yapılacak projeleri incelemek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın’a geldi. Yumaklı, ilk olarak Bartın Valiliği’ni ve Bartın Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren, su taşkınlarını önleyecek olan 4 kilometre uzunluğundaki 'Cam korkuluk' projesini yerinde inceledi.

‘SON 22 YILDA 5 BİN 679 ADET TAŞKIN KORUMA TESİSİ YAPILDI’

Bakan Yumaklı, proje alanında yaptığı açıklamada Türkiye’deki taşkın koruma yatırımları ile bilgi vererek, “Her geçen yıl bir önceki yıla göre, taşkın etkilerini azaltıcı yapılar yapıyoruz. Bugün de burada yerinde gördük. Son 22 yılda 5 bin 679 adet taşkın koruma tesisi yapıldı. İklim değişikliğini her geçen gün hissediyoruz. Artık öngörülebilir olanla ve öngörülebilir olmayanla da her gün sıklıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bizim de mühendis arkadaşlarımız öngörerek, tedbir almaya devam ediyorlar. 2024 yılı içerisinde yapacağımız taşkın koruma tesisi 314’dür. Biraz önce de söyledim, Bartın gibi yeşilin turizmin adeta göz bebeği olan bir şehrimizin sellerle anılmasını istemiyoruz. Sadece burada değil, Türkiye’nin benzer illerinde sel taşkınlarına uğrayan yerlerde bu çalışmaları yapıyoruz. Sel ve afet konusunda hep vatandaşlarımız hem de bizler hazırlıklı olalım istiyoruz” dedi.

‘TÜR SAYISI 12 BİN 143’E ÇIKTI’

Bakan Yumaklı, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2 milyon 141 bin 500 TL hibe desteği ile hayata geçirilen 'Tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi tarım ve üst sera örtüsü projesi' için Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Burada da bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, Bartın’da 2 adet yeni bitki türü keşfedildiğini belirterek, “Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu biliyoruz. Ulusal biyolojik çeşitlilik, envanter ve izleme projemiz var. Bu kapsamda 12 bin 141 türü kayıt altına almış durumdayız. Buradan Türkiye florasına 2 yeni bitki keşfinin yapıldığının da müjdesini vermek istiyorum. Çünkü Bartın gibi yeşilin, doğanın her türlü zenginliğin olduğu bir yerde biyoçeşitlilik zenginliğinin olmaması da düşünülemezdi elbette. Doğa Koruma Milli Parklar'daki arkadaşlarımız Bartın’da izleme çalışma yaptı. Bu çalışmalarda ‘Püsürotu’ ve ‘Boylualtınasa’ isimli bitkilerimizi biyoçeşitlilik listemize dahil etmiş olduk. Böylece tür sayısını 12 bin 143’e çıkarmış olduk. Bartın'dan da bunun müjdesini bütün Türkiye'ye vermiş olalım. Bu çok basit bir konuymuş gibi düşünülebilir. Ancak gelecek nesiller boyu devam etmesi gereken bir biyoçeşitlilik, zenginliğinin 2 tanesinin de Bartın'da olması bizler açısından son derece mutluluk vericidir” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Yumaklı, fasulye, barbunya, bamya, sera üst örtüsü, sorgum sudan otu örtüsü gibi ürünleri çiftçilere dağıttı.