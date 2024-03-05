Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan adayı Fırıncıoğlu, projelerini anlattı

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı.

Kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Fırıncıoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını söyledi.

Merkezi yönetimle uyumlu olarak kurulacak yerel yönetim sürecinde tek amaçlarının, Bartın'ın geleceği ve gelişimi olacağını anlatan Fırıncıoğlu, "Bartınlı her şeyin en iyisine layıktır ve artık kaybedecek zamanı da yoktur. 1 Nisan'da Allah'ın izni, halkımızın da desteğiyle yeniden daha da güzel ve gelişmiş Bartın'ı canla başla çalışarak el ele, omuz omuza kuracağız." diye konuştu.

Fırıncıoğlu, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 35 projeyle ilgili detaylı bilgi vererek, şehirde yaşayan herkesin güvenliğini ve konforunu sağlamak amacıyla modern ve sürdürülebilir trafik sistemini hedeflediklerini belirtti.

Bu doğrultuda, yaya ve taşıt köprüleri, yeni çevre yolu, kavşak düzenlemeleri, akıllı ulaşım altyapısı, toplu taşıma iyileştirmeleri gibi projelerden oluşan "Trafik Master Planı" için harekete geçtiklerini aktaran Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Yenilenecek Cumhuriyet Meydanı'nı, şehrimizin kalbinde halkımıza hizmet etmek üzere modern ve fonksiyonel olarak tasarladık. İnkumu tatil beldesine ulaşımı kolaylaştırmak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla büyük adımlar atıyoruz. İnkumu'na ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirmek için hükümetimizle tünel inşa edeceğiz. Bu tünel, bölgeye erişimi kolaylaştıracak, ziyaretçilerimize daha konforlu yolculuk imkanı sunacak. Tünelin yanı sıra doğal gaz da getireceğimiz İnkumu tatil beldemizi sadece 3 ay değil, 12 ay yaşamın aktif olduğu konuma getireceğiz."

Fırıncıoğlu, İnkumu Tepesi'ne turizm amaçlı cam teras inşası, kent merkezinde belirlenen dükkanlarda tek tip tabela düzenlemesi, tarihi dokuya uygun cadde ve sokak yenileme çalışmalarıyla şehrin daha estetik ve yaşanabilir görünüme kavuşmasını hedeflediklerini vurguladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da projelerin hayata geçirilmesi için hükümet olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Aldatmaz, Fırıncıoğlu ve beraberindeki heyet, programın ardından Amasra ilçesi Kaman köyünde yapımı tamamlanma aşamasına gelen "Katı Atık Bertaraf Tesisi"nde incelemede bulundu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile belediye meclis üyesi adayları da katıldı.