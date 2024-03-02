Otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

BARTIN'da, iş yeri servisine binmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rukiye Değer (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Bartın-İnkumu kara yolunun Gürgenpınarı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Volkan Uğurlu (38) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, işe gitmek için servis minibüsüne binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Değer, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rukiye Değer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Volkan Uğurlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Değer'in cenazesi, dün Büyükkızılkum'da, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, köy mezarlığında toprağa verildi.