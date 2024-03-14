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        Bartın Valisi Arslan, okul ziyaretlerinde bulundu

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkeze bağlı Kozcağız beldesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:27
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        Bartın Valisi Arslan, okul ziyaretlerinde bulundu
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, merkeze bağlı Kozcağız beldesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Arslan, Yuva Anaokulunda bir araya geldiği çocuklarla sohbet ederek sınıflarındaki oyunlarına eşlik etti.

        Okul idarecileri ve öğretmenlerle de sohbet eden Arslan, ardından Kozcağız İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

        Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Telefonumu Bırakıyorum, Kitabımı Okuyorum" projesini hatırlatarak öğrencilerden bol kitap okumalarını ve araştırma yapmalarını isteyen Arslan, öğretmen ve okul idarecileriyle toplantı yaptı.

        Arslan, akademik başarının yanı sıra çocuklar için büyük risk oluşturan akran zorbalığı, teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda da duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın da eşlik ettiği Arslan, Kozcağız Ahmetler İlkokulu ek binası inşaatında devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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