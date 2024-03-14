Hollandalı futbolcu Quincy Promes tutuklandı
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de yakalandı! 1.5 yıllık bir cezası daha bulunan Promes'un Hollanda'ya gönderilmesi durumunda cezası 7.5 yıla çıkacak...
Rusya Premier League ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de yakalandı.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre; BAE yetkilileri, takımıyla birlikte Dubai'ye kampa giden ve sonrasında Rusya'ya dönmeyen Promes'i Hollandalı yetkililerin talebi doğrultusunda tutukladı.
İki ülke arasındaki 'suçlu iade anlaşması'nın yürürlüğe konarak Promes'un Hollanda'ya iade edilmesi bekleniyor.
Önceden 1.5 yıllık bir cezası daha bulunan Promes'un Hollanda'ya gönderilmesi durumunda cezası 7.5 yıla çıkacak ve futbolcu bu süre boyunca hapis yatacak.
NE OLMUŞTU?
31 yaşındaki futbolcu hakkında geçtiğimiz ay karar alan Amsterdam mahkemesi, oyuncunun 2020 yılında yüzlerce kilo kokain ithalatı ve ihracatında yer aldığına kararını vermişti.
2020/21 sezonunun devre arası transfer döneminde Ajax'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Promes, Rus ekibinin forması ile toplamda çıktığı 235 karşılaşmada 114 gol ve 59 asistlik katkı sağlamıştı.