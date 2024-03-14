Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Hollandalı futbolcu Quincy Promes tutuklandı - 7.5 yıl hapis yatacak - Futbol Haberleri

        Hollandalı futbolcu Quincy Promes tutuklandı

        Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de yakalandı! 1.5 yıllık bir cezası daha bulunan Promes'un Hollanda'ya gönderilmesi durumunda cezası 7.5 yıla çıkacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rusya Premier League ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de yakalandı.

        2

        De Telegraaf'ta yer alan habere göre; BAE yetkilileri, takımıyla birlikte Dubai'ye kampa giden ve sonrasında Rusya'ya dönmeyen Promes'i Hollandalı yetkililerin talebi doğrultusunda tutukladı.

        3

        İki ülke arasındaki 'suçlu iade anlaşması'nın yürürlüğe konarak Promes'un Hollanda'ya iade edilmesi bekleniyor.

        4

        Önceden 1.5 yıllık bir cezası daha bulunan Promes'un Hollanda'ya gönderilmesi durumunda cezası 7.5 yıla çıkacak ve futbolcu bu süre boyunca hapis yatacak.

        5

        NE OLMUŞTU?

        31 yaşındaki futbolcu hakkında geçtiğimiz ay karar alan Amsterdam mahkemesi, oyuncunun 2020 yılında yüzlerce kilo kokain ithalatı ve ihracatında yer aldığına kararını vermişti.

        6

        2020/21 sezonunun devre arası transfer döneminde Ajax'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Promes, Rus ekibinin forması ile toplamda çıktığı 235 karşılaşmada 114 gol ve 59 asistlik katkı sağlamıştı.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi